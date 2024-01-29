إسماعيل يوسف: فيتوريا مدرب غير مقنع على المستوى الفني

عبر إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

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وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: "سكواد منتخب مصر يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكنه غير واضح على المستوى الجماعي".

وأكمل: "منتخب مصر لم يظهر بالشكل المطلوب، وفيتوريا غير مقنع على المستوى الفني خلال 4 مباريات البطولة وكان يستطيع استغلال العناصر بكل أفضل".

وأضاف: "كان من الممكن أن نتمكن من تسجيل هدف أو اثنين في الشوط الأول، وفيتوريا يتأخر كثيرًا في إجراء التغييرات، فهو بعيد عن الكرة الأفريقية وشخصيته داخل الملعب ليست جيدة".

وتابع: "الأداء الإداري لا يليق باسم منتخب مصر الكبير، ولا يجب على المدرب وضع لاعب في غير مركزه ، وزيزو لا يجيد اللعب في مركز 8، وعندنا أزمة في بعض المراكز الأخرى".

وأتم: "فيتوريا فقد شخصيته بعيدًا عن موقف صلاح، ولم أكن لأوافق على عودة محمد صلاح في حال تعافيه من الإصابة".