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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيل يوسف: فيتوريا مدرب غير مقنع على المستوى الفني

روي فيتوريا
روي فيتوريا

عبر إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

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وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: "سكواد منتخب مصر يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكنه غير واضح على المستوى الجماعي".
وأكمل: "منتخب مصر لم يظهر بالشكل المطلوب، وفيتوريا غير مقنع على المستوى الفني خلال 4 مباريات البطولة وكان يستطيع استغلال العناصر بكل أفضل".
وأضاف: "كان من الممكن أن نتمكن من تسجيل هدف أو اثنين في الشوط الأول، وفيتوريا يتأخر كثيرًا في إجراء التغييرات، فهو بعيد عن الكرة الأفريقية وشخصيته داخل الملعب ليست جيدة".
وتابع: "الأداء الإداري لا يليق باسم منتخب مصر الكبير، ولا يجب على المدرب وضع لاعب في غير مركزه ، وزيزو لا يجيد اللعب في مركز 8، وعندنا أزمة في بعض المراكز الأخرى".
وأتم: "فيتوريا فقد شخصيته بعيدًا عن موقف صلاح، ولم أكن لأوافق على عودة محمد صلاح في حال تعافيه من الإصابة".

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