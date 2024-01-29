تشويه لوحة الموناليزا فى باريس (صور)

تعرضت لوحة الموناليزا للتشويه في متحف اللوفر في باريس، إذ قامت امرأتان، قيل إنهما ناشطتان في مجال المناخ، بإلقاء الحساء على اللوحة.

تم القبض على الناشطتين، اللتين تبلغان من العمر 28 و33 عامًا، وهما من فرنسا وبلجيكا. وقد تم توجيه تهمتي تخريب ومضايقة إلى كل منهما.

وأظهرت لقطات فيديو من الحادثة إحدى الناشطتين وهي تقف أمام اللوحة وتتحدث إلى الحشود. ثم قامت بإلقاء الحساء على اللوحة، مما أدى إلى تلطيخ الزجاج المضاد للرصاص الذي يحميها.

وصرحت الناشطة التي تبلغ من العمر 28 عامًا، والتي تدعى جولياني روبين، بأنها قامت بهذه الفعلة للاحتجاج على "نظامنا الزراعي المريض". وقالت إن "الموناليزا هي رمز للاستهلاك المفرط والبذخ".

وأدان متحف اللوفر هذه الحادثة، قائلاً إنها "عمل إرهاب ثقافي"، وقال المتحف إنه سيتخذ إجراءات لتحسين الأمن في المتحف لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وتعرضت اللوحة للتشويه عدة مرات في الماضي، ففي عام 1956، ألقى بوليفي بحجر على اللوحة، مما ألحق أضرارًا بمرفقها الأيسر، وفي عام 2009، ألقى زائر روسي بكوب شاي فارغ على اللوحة.

وتعد لوحة الموناليزا واحدة من أشهر اللوحات في العالم، وقد رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر.

تشويه لوحة الموناليزا

تشويه لوحة الموناليزا