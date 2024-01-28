الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

75 دقيقة.. زيزو يهدر فرصة التقدم لمنتخب مصر

مباراة مصر والكونغو
مباراة مصر والكونغو

يواصل منتخب مصر محاولاته لتسجيل الهدف الثاني والتقدم في النتيجة على نظيره الكونغولي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم افريقيا.

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أمم أفريقيا.. تعادل مثير بين مصر والكونغو في الشوط الأول

بدأ الشوط الثاني بإستحواذ كونغولي على وسط الملعب على عكس سيناريو الشوط الأول.

ورغم السيطرة كاد احمد مصطفى زيزو أن يخطف الهدف الثاني لمنتخب مصر لولا تألق حارس الكونغو، كما سدد مروان عطية كرة قوية أمسكها الحارس بصعووبة على مرتين.

في المقابل شكلت الهجمات السريعة للكونغو عن طريق الثاني ويسا وبوجوندا خطورة كبيرة.

واكن الشوط الأول للقاء قد إنتهى بالتعادل بهدف لكل فريق حيث تقدم ايليا للكونغو قبل أن يتعادل مصطفى محمد للفراعنة من علامة الجزاء.

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