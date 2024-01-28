أمم أفريقيا.. تعادل مثير بين مصر والكونغو في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالتعادل بهدف لكل منهما.

بدأ منتخب مصر الشوط بشكل جيد ونجح من خلال الانطلاقات على الجهة اليسرى في تشكيل خطورة واضحة على دفاع الكونغو.

وأهدر أحمد حجاز أول فرص منتخب مصر بعدما سدد فوق العارضة في الدقيقة 9، كما سدد حمدي فتحي كرة رأسية أخرى خارج المرمى.

بمرور الوقت دخل لاعبو الكونغو لأجواء المباراة وسدد بونجوندا كرة خطيرة فوق العارضة، ورد المنتخب المصري بفرصة جديدة بعد تمريرة من محمد النني أنهاها تريزيجيه ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 38 سجل ايليا ميتشاك أول أهداف المباراة بعد اصطدام الكرة بقدم أحمد حجازي لتتهيأ أمامه ويضعها بسهولة في الشباك.

حاول منتخب مصر إدراك التعادل وضغط هجومياً لينجح في الحصول على ركلة جزاء سجل منها مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 45.