تلاوة ترتجف لها القلوب بصوت الشيخ صلاح الجمل (فيديو)

تحدث الشيخ صلاح الجمل عن ابن عطاء الله السكندري ليصفه بإنه واحدًا من عباد الله المخلصين ودرجة الإخلاص من ارقي الدرجات التي يصل لها العباد وليس كل البشر من يستطيعون الوصول اليها ، وهي تأتي من خلال التقرب الشديد الي الله والزهد في الدنيا.

واضاف الجمل خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي علي شاشة الحياة: “يصل القلب الي درجة من الخشوع وينعكس في التعامل مع الخالق ومع البشر”.

واشار الجمل مشيدا ببرنامج وآحد من النآس والدكتور عمرو الليثي في اختيار مناقشة واستلاهم تلك النفحات الرائعة من خلال حكم ابن عطاء الله السكندري ، وانه لاول مرة نري برنامج مهم وله مشاهديه يمتعنا بهذه النفحات الرائعة.