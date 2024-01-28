X تمنع عمليات بحث تايلور سويفت

أكدت X أنها تمنع المستخدمين من البحث عن اسم تايلور سويفت بعد أن بدأ تداول الصور الإباحية العميقة للفنانة على المنصة هذا الأسبوع. بدأ زوار الموقع يلاحظون يوم السبت أن بعض عمليات البحث التي تحتوي على اسم Swift لن تؤدي إلا إلى ظهور رسالة خطأ. وفي تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال مساء السبت، قال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية لشركة X: "هذا إجراء مؤقت وتم تنفيذه بقدر كبير من الحذر لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذه القضية". تأتي هذه الخطوة بعد أيام من ظهور المشكلة لأول مرة.

أثار تعامل X مع المشكلة منذ البداية انتقادات بأنها كانت بطيئة في الحد من انتشار الصور الجنسية الصريحة غير التوافقية. بعد أن انتشرت الصور يوم الأربعاء، أخذ معجبو سويفت الأمور على عاتقهم للحد من ظهورها وإزالتها، وأبلغوا بشكل جماعي عن الحسابات التي شاركت الصور وأغرقوا علامات التصنيف المتعلقة بالمغنية بمحتوى إيجابي، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق. هذا الاسبوع. وتم تعليق العديد من الحسابات المخالفة في وقت لاحق، ولكن ليس قبل أن تتم رؤيتها في بعض الحالات ملايين المرات. ذكرت The Verge يوم الخميس أن منشورًا واحدًا تمت مشاهدته أكثر من 45 مليون مرة.

في بيان نُشر على منصته في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال X: "يُحظر تمامًا نشر صور العري غير الرضائي (NCN) على X ولدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه مثل هذا المحتوى. تعمل فرقنا بشكل فعال على إزالة جميع الصور المحددة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الحسابات المسؤولة عن نشرها. نحن نراقب الموقف عن كثب للتأكد من معالجة أي انتهاكات أخرى على الفور وإزالة المحتوى. نحن ملتزمون بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة لجميع المستخدمين.

ولكن لا يزال من الممكن العثور على الصور بعد أيام. تتبعت 404Media الأصل المحتمل للصور إلى مجموعة Telegram المعروفة بإنشاء صور غير توافقية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للنساء باستخدام أدوات مجانية بما في ذلك Microsoft Designer. في مقابلة مع ليستر هولت من NBC News يوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، إن المشكلة تسلط الضوء على مسؤولية الشركة، و"جميع الحواجز التي نحتاج إلى وضعها حول التكنولوجيا حتى يكون هناك محتوى أكثر أمانًا يتم إنتاجه". " وتابع قائلاً: "هناك الكثير مما يتعين القيام به هناك، ويتم إنجاز الكثير هناك"، لكنه أشار أيضًا إلى أن الشركة بحاجة إلى "التحرك بسرعة".