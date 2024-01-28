أسعار اللحوم اليوم الأحد من أرض المزرعة.. اللحمة ولعت

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. واصلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأحد في محال الجزارة والمدبح وأرض المزرعة، تباينها، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت حالة من التباين لبعض الأصناف في الأسواق المحلية، إذ تختلف أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق، بشكل مستمر عن سعر اللحوم التي جاءت من قبل فقد شهدت اليوم ارتفاعًا لبعض الأصناف.

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 240 جنيهًا «وزن 300 كيلو»، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء بالمزرعة قايم اليوم

اللحوم الحمراء

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 150 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 152 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 154 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 170 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 220 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 172 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 174 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 210 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 240 جنيهًا للكيلو (وزن 300 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد هولشتين بنحو 128 جنيهًا للكيلو (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 155 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 170 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 175 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 172 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.