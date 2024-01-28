الإثنين 29 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

7 مرشحين يتقدمون على منصب النقيب العام للمحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024،  خلال اليوم الأول 7 ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام، وهم، سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وحمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق، وحمادة رجب، ومحمد البرديسي، وعمر مختار، ونبيه بهنسي، وخالد كمال.

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وتواصل النقابة العامة للمحامين، تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام للمحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، ما عدا اليوم الأخير سيكون حتى الساعة الخامسة مساءً.

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