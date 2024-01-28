مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولى مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم فعاليات أولى مسابقات بطولة مصر التاسعة عشر للروبوت "فيرست ليجو ليج" تحت عنوان "فيرست ليجو ديسكفر" للفئة العمرية من سن 4 سنوات حتي 6 سنوات.

شارك بالمسابقة 50 مؤسسة ومركز ومدارس متخصصة في هذا المجال من 18 محافظة، و 650 متسابق من الأطفال ليمثلوا 120 فريق، حيث خضع المتسابقون على مدار الأشهر الماضية لعدد مكثف من ورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي مستخدمين الحقائب التكنولوجية المصممة لموضوع المسابقة والذي تم اختياره هذا العام بعنوان "ماستر بيس.. الفنون والتكنولوجيا"، حيث قاموا بإيجاد حلولًا وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم مستخدمين الأدوات التكنولوجية.

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولي مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر"

تنظم المكتبة الإسكندرية البطولة هذا العام بفئاتها الثلاث من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير 2024، علماً بأن مسابقات البطولة سيتم اختتامها بمسابقة (فيرست ليجو ليج شالنج) للفئة العمرية من 9 إلى 12 عام علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 5 حتي 7 فبراير 2024.

تعتبر مسابقات فيرست هي المسابقات الرائدة في مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي تعتمد على طرح مشاكل حقيقية تواجه عالمنا لصغار المشاركين لتعمل الفرق على إيجاد حلول لها من خلال عمل بحث علمي عن موضوع المسابقة وتصميم وبرمجة نموذج متحرك من الروبوتات وعرض نتائج البحث من خلال لوحة عرض يصممها الفريق، كما تعد مسابقات فيرست هي أكبر المسابقات عالمياً في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجوFIRST LEGO بالولايات المتحدة الأمريكية ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 19 عام تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ورعاية الموهوبين ومؤسسة تكنوفيوتشر مصر.