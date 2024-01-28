تحذيرات من الطقس في الإسكندرية.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، خاصة في محافظة الإسكندرية.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استعدادتها لمواجهة موجة التقلبات الجوية، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع غدا الإثنين أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، خاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة.

كما سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط للرياح ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس تصل سرعتها إلى 50-70 كيلو مترا في الساعة، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (3-4) أمتار.

استمرار رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار رفع حالة الطوارئ، حيث أكد "محمود نافع"رئيس شركة الصرف الصحى، على استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.

استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن

كما أكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وتكون درجات الحرارة غدا الإثنين كالآتي:

القاهرة 26 12

6 أكتوبر 16 11

بنها 16 12

دمنهور 15 11

كفر الشيخ 16 12

المنصورة 16 12

الزقازيق 17 11

طنطا 17 11

دمياط 17 12

الإسكندرية 16 11