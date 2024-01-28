الأرصاد تحذر من طقس الغد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن فترات الليل تشهد انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والمصرية، اليوم الأحد، أن الانخفاض يكون ملموسا بشكل كبير فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، والفجر والصباح الباكر، موضحة أن الأجواء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، خصوصا المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وأوضح أن الطقس يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة يصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل، مضيفة أن اليوم نشهد استمرارية لفرص الأمطار، ومع تقدم فترات النهار تزيد الأمطار على المحافظات الساحلية.

طقس الغد أماكن سقوط الأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار في مدن أخرى، أوضحت أن اليوم متوقع سقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري وتمتد لكميات أقل لمناطق من جنوب الوجه البحري وتكون الأمطار خفيفة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم ضعيفة جدا ولكن من الغد سيكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا وتزيد الأمطار على المناطق الساحلية وتتعمق للقاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يزيد من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

السحب تحجب أشعة الشمس

وذكرت أن هذه السحب تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم ما يشعرنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، موضحة أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات بدرجة، فدرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون نحو 15 درجة مئوية وبالتالي الطقس فترة النهار، مائل للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون الطقس مائل للدفئ على المناطق الجنوبية من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.