عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تحذر من طقس الغد (فيديو)

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن فترات الليل تشهد انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة.

txt

أمطار وطقس بارد.. طقس محافظة الإسماعيلية

txt

الأرصاد تحذر من طقس يوم الإثنين (فيديو)

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والمصرية، اليوم الأحد، أن الانخفاض يكون ملموسا  بشكل كبير فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، والفجر والصباح الباكر، موضحة أن الأجواء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، خصوصا المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وأوضح أن الطقس يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة يصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل، مضيفة أن اليوم نشهد استمرارية لفرص الأمطار، ومع تقدم فترات النهار تزيد الأمطار على المحافظات الساحلية.

طقس الغد أماكن سقوط الأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار في مدن أخرى، أوضحت أن اليوم متوقع سقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري وتمتد لكميات أقل لمناطق من جنوب الوجه البحري وتكون الأمطار خفيفة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم ضعيفة جدا ولكن من الغد سيكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا وتزيد الأمطار على المناطق الساحلية وتتعمق للقاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يزيد من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

السحب تحجب أشعة الشمس

وذكرت أن هذه السحب تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم ما يشعرنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، موضحة أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات بدرجة، فدرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون نحو 15 درجة مئوية وبالتالي الطقس فترة النهار، مائل للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون الطقس مائل للدفئ على المناطق الجنوبية من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

مواد متعلقة

طفلة فلسطينية تبكي بعد استشهاد والدها: ظهري مكسور من غير بابا (فيديو)

خالد سليم يفاجئ جمهوره بحلاقة شعره على الهواء لهذا السبب

حماد عبدالله: المواطن يعتمد على الدولة كأنها بابا وماما وهذا دمر التعليم

نصيحة جمال شعبان لمرضى القلب قبل مواجهة مصر والكونغو بأمم أفريقيا (فيديو)

وزير الرياضة يرد على منتقدي محمد صلاح بعد ترك المنتخب للعلاج (فيديو)

وزير الرياضة بعد التتويج بكأس إفريقيا لكرة اليد: هدفنا ميدالية أولمبية (فيديو)

اتحاد اليد: تهنئة السيسي أكبر تكريم للمنتخب بعد تتويجه بكأس إفريقيا (فيديو)

رئيس شعبة الذهب يحذر المواطنين من شراء الذهب (فيديو)
الجريدة الورقية