مصنع الفايبر جلاس بالغردقة يساهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ،اليوم الأحد ، مصنع فيجا بوتس ( Viga Boats ) بمدينة الغردقة ، والذي يعد الأول والأكبر من نوعه في مصر لتصنيع الفايبر واليخوت والزوديك، يأتي ذلك إستمرارا لسلسلة الافتتاحات بالمحافظة الساحلية تزامنا مع احتفالات العيد القومي ال54 .

حرص المحافظ، على تفقد المصنع والاستماع لعرض مختصر عن محتوياته و مراحل تصنيع اليخوت، حيث أشار المهندس عمرو خلف الله إلى ان viga boats مصنع متخصص في انتاج مراكب الفايبر جلاس سواء الميني يخت او المراكب المطاطية ويقام علي مساحة 2000 متر مربع ، مؤكدا انهم بدأوا خط الانتاج منذ عام ونصف تقريبا حتي وصل انتاج المصنع الآن الى 18 وحدة شهريا ، ويسعون للوصول إلى انتاج 50 وحدة شهريا الفترة القادمة ، مشيرا إلى انه تم تصنيع أول مركب غير قابل للغرق في مصر، موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر على تذليل كافة العقبات التي واجهتهم خلال إنشاء المصنع .

ومن جانبه هنأ المحافظ جميع العاملين بالمصنع بمناسبة الافتتاح ، مشيرا إلى ان هذا المصنع يساهم في وضع مصر في مجال صناعة اليخوت على الخريطة العالمية ، حيث يتم انتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي بتكلفة اقل من تصنيعها في الدول الأوروبية .

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85 % ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع القطاع الخاص وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بغرض التقليل من الإستيراد وتوطين الصناعة المحلية والاهتمام بها لتقليل استخدام العملة الصعبة.

رافق المحافظ خلال افتتاح المصنع اللواء محمد البنداري السكرتير العام ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.