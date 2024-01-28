إقبال جماهيري كبير.. 254 ألف زائر لمعرض القاهرة للكتاب في اليوم الرابع للدورة الـ55

شهد اليوم الرابع من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الأحد الموافق 28 يناير، 254190 زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو 1,264,173 زائرًا.

رئيس هيئة الكتاب: مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية في اليوم الرابع

الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما أسهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعاليات المعرض في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

ويشارك بالمعرض هذا العام عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.