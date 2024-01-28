تثبيت تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباراة مصر

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس امم افريقيا.

وأعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى يخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية بعد قليل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

وتعد القناة الأرضية الجزائرية من القنوات المجانية التي تقوم ببث ونقل المباريات الأفريقية للمنتخبات والأندية الجزائرية، وتقوم بنقل بعض المباريات المتعلقة ببطولة كأس امم افريقيا 2024 والمقامة في كوت ديفوار.

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية :

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

شفرة القناة: 110000000000

وتوجد القناة الجازائرية الأرضية على النايل سات باسم Programme National.

فيما يضم تشكيل منتخب مصر كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى.

في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية.

في خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

مشوار منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

بينما تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.