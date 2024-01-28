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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق لقاء الكونغو (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز في مباراة اليوم بالدور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن المصريين يدعمون المنتخب في مباراة الكونغو.

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ووجه أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، حديثه للاعبي منتخب مصر، قائلا : "مصر كلها وراكم ومعاكم، والجميع مع المنتخب".

 

وتابع أحمد موسى: “لابد أن نحترم كل المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية”، مشيرا إلى أن منتخب الكونغو ليس سهلا.

تشكيل  منتخب مصر الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية 

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.


ويقود مصطفى محمد تشكيل المنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

تشكيل المنتخب المصري في مواجهة الكونغو 
حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط  الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي  - محمد النني

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

ونجح المنتخب المصري في الوصول للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حل في وصافة مجموعته، والتي كانت تضم كل من الرأس الأخضر، وغانا، وموزمبيق، حيث تأهل بثلاث نقاط، جمعهما من ثلاث تعادلات بنتيجة 2/2 في كل مباراة.

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