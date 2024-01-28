يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في أمم أفريقيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في أمم أفريقيا ، يبحث الجمهور عن بث مباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك ضمن التغطية التي تشهدها دول العالم الآن لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي حظيت على اهتمام كبير في ظل تقدم الكرة داخل القارة السمراء، ومواصلة تصدير مجموعة كبيرة من اللاعبين المهاريين للدوريات المحلية والعالمية؛ لذا ترغب الجماهير في الاطلاع على بث مباشر مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم.

لحظة بلحظة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع متابعة لحظة بلحظة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، لهذا ننقل لكم عبر التقرير التالي تردد 5 قنوات مجانية تنقل مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

- قناة tvt التوجولية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

- قنوات TV 5.8

القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

تردد قناة Ortb البينينية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

تردد قناة TRT

عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

نلاحظ أن تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو الديمقراطية يحفل بالمواجهات الرسمية والودية، فقد تقابل منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في 12 لقاءً بشكل عام، وكان الفوز حليفًا للمنتخب المصري في 8 مباريات، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية في لقاء وحيد، وحضر التعادل في 3 مناسبات.

وبالحديث عن تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية تحديدًا، فإنه تكرر اللقاء بينهما في 4 نسخ رسمية وهي 1970 و1974 و2006 و2019، وتمكن منتخب مصر من الفوز في 3 منها، وكان الانتصار لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة وحيدة.

مباراة مصر والكونغو.. مشوار الفراعنة في المجموعات

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.