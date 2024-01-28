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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد الفوز ببطولة تحدى دبى

روقا يشيد بدعم مجلس الإدارة للاعبي الزمالك

روقا
روقا

قال محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة خلال بطولة كأس دبي للتحدي.

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وأضاف اللاعب في تصريحات عقب الفوز على أهلي جدة السعودي في نهائي البطولة: "التوفيق لم يحالفنا في دورة أبوظبي الودية، ونشكر مجلس إدارة النادي على دعم ومساندة الفريق".

وتابع روقا: "أشكر الكابتن معتمد جمال المدير الفني وكابتن أحمد مجدي المدرب العام على تحملهم للكثير في الفترة الماضية وعملهم بإخلاص".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لن أستطيع أن أعطي جمهور الزمالك حقه مهما تحدثت، وأشكرهم على مساندة الفريق الدائمة، ونسعى لإسعادهم في الفترة المقبلة".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

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