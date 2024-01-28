إنطلاق فاعليات تدريب الذكاء الاصطناعي لإعداد الطلاب بالغربية

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،زفاعليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل" بحضور عينة ممتازة ومشرفة من طالبات التعليم الفني.ويهدف التدريب إلي عمل إختبار قبلي والتعريف بالبرنامج والوقوف علي اساسيات التدريب واهم عناصره والتي تتمركز بشكل عام حول ثلاث محاور نظرية واخري عملية والمحاور النظرية تتضمن:

المحور الأول ويتناول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم ، المحور الثاني، ويتناول التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، أما المحور الثالث، فيتناول أدوات الذكاء الاصطناعي.

بينما تتضمن الثلاث محاور العملية التالي

المحور الاول :مفهوم الروبوت ووظيفته وانواعه ومكوناته .

ويتناول المحور الثاني : انواع بوردات اردينو ومجموعة من الاكواد البرمجية .

اما المحور الثالث فيتناول :المتغيرات وانواعها وعبارات التحكم وانواعها وعبارات اتخاذ القرار وانواعها

تم التدريب بقاعة التنمية المهنية بالمديرية تحت إشراف الدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية وبالتعاون مع وحدة الإنتقال لسوق العمل برعاية المؤسسة المصرية للتنمية والجودة