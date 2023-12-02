خيري رمضان يودع “القاهرة والناس" ببيت شعر ويعلن عودة كريمة عوض

أهدى الإعلامي خيري رمضان، بيت شعر "لو كان قلبي معي ما أخترت غيركم و لا رضيت سواكم في الهوى بدلا"، إلى قناة "القاهرة والناس" وذلك بعد نهاية تعاقده معها على تقديم برنامج “حديث القاهرة”.

رحيل خيري رمضان عن “القاهرة والناس”

وأعلن “رمضان”، عن رحيله عن "القاهرة والناس" بعد نهاية تعاقده مع القناة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أنه يهدي القناة موضحًا أنه في مثل هذه الأيام منذ 3 سنوات بدأ عمله لأول مرة في قناة "القاهرة والناس".

وودع "رمضان"، برنامج "حديث القاهرة"، موضحًا أن فترة عمله لـ3 سنوات أفضل سنوات عمل في حياته، مشددًا على أن هناك أكثر من تجربة يعتز بالمشاركة به، إلا أن هذه التجربة من التجارب الذي أسعدته وأضافت له كثيرًا، مؤكدًا أن تجربة عمله في "القاهرة والناس" كانت سببًا في تعامله مع طارق نور، هو رجل قيمة كبيرة.

وأشار إلى أن سيرحل عن "القاهرة والناس" بعد نهاية العقد، موضحًا أنه لم يكن تعامله في هذه القناة بعقد لكن كان يتعامل وكأنه في منزله، مضيفًا: "طارق نور احتواني وقالي كمل.. أي إحساس هذا وأي رقي.. وأحمد سعيد رئيس مجلس الإدارة من الشخصية الفارقة معي وهو شخصية راقية طوال السنوات كان مستوعب دائمًا".

ونوه بأن الجميع في "القاهرة والناس" استقبلوا رغبته في الرحيل بتقدير كبير جدًا، مؤكدًا أن ميلاد أبى رعد سبب في كل شئ جميل بهذه القناة، متابعًا: "أنا متألم من رحيلي عن القاهرة والناس.. ستظل بيتي وحب لن ينتهي".

خيري رمضان يعلن عودة الإعلامية كريمة عوض لتقديم "حديث القاهرة"

وكشف الإعلامي خيري رمضان، عن عودة الإعلامية كريمة عوض لتقديم برنامج "حديث القاهرة" مرة أخرى، وذلك بعد غيابها عن البرنامج لأشهر قليلة، موضحًا أنها من الإعلاميات المحترفات جدًا في العمل التلفزيوني.

وأوضح "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه واثق في نجاح الإعلامية كريمة عوض في تجربتها بتقديم "حديث القاهرة" بمفردها، مشددًا على أنها شخصية الإعلامية كريمة عوض ستظهر جوانبها المشرقة وقدرتها على التناول للموضوعات الخبرية خلال تقديمها حلقات البرنامج بمفردها.

وأشار إلى أن الإعلامية كريمة عوض إعلامية مجتهدة جدًا وتذاكر كثيرًا قبل الظهور أمام الكاميرا، موضحًا أنها نموذج إعلامي رائع وستكون إضافة أكبر بعد عودته لقناة "القاهرة والناس" وتقديم برنامج "حديث القاهرة" مرة أخرى.