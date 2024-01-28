إيهاب فهمي تكريم الفنان راشوان توفيق ليس الأخير

قال الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبي، أن المركز حريص على تكريم عمالقة الفن، بصورة مستمرة، موضحا أن تكريم المركز للفنان القدير رشوان توفيق، والمقرر يوم الأربعاء القادم، على مشوراه الفني، وعطائه الفني المستمر، ليس الأول بل هو التكريم السابع أو الثامن لعملاقة الفن العظماء.



وأوضح أن التكريم القادم للمركز سوف يكون الأختيار بين فنانين، على حسب أيهما أقرب، لأفتا أن التكريم يتضمن تجهيز أفلام وأرشيف بحسب الجاهزية، وهما الفنان أشرف عبدالغفور، أو الفنان محمود عزمي، مؤكدا أن كل عظماء المسرح القومي بنحاول تكرمهم على أثرائهم فى الحياة الفنية.



وأكد أن المركز من المنتظر أن نمضي كتاب المسرح التنموي مع الدكتورة راندة رزق، الأسبوع الأول من فيراير ، على هامش معرض الكتاب.

ومن المقرر أن يقيم المركز القومي للمسرح، احتفالية كبرى، لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق، على مشوراه الفني، وعطائه الفني المستمر، في السابعة مساء الأربعاء المقبل ٣١ يناير ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.



ويتضمن برنامج الحفل، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل.



كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو: عمرو صبحي، ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.