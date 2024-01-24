أحمد موسى: ما وصلت إليه مصر نتيجة جهد ودماء الشهداء (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دحرت الإرهاب والإرهابيين بشكل واضح، والجميع يعمل على أمن وأمان الدولة المصرية، وما وصلت إليه مصر الآن ليس من فراغ، وإنما نتيجة جهد ودماء شهداء من أجل عودة الأمن والأمان للمواطن المصري.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، : "لو الناس نسيت 2011 واللجان الشعبية، الناس كانت بتأمن نفسها وماشية تبدل مع الجيران عشان خاطر محدش يتأذي، نسينا مصر مرت بإيه، النهاردة مفيش حاجة اسمها الشرطة قافلة، أو الداخلية نايمة، الأمن والأمان موجود في مصر من جديد في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن بعض المواطنين نزلوا للميادين في 2011 بحثا عن وضع أفضل وليس لهم علاقة بالسياسة، ولكن تم استغلالهم من بعض الإرهابيين المدربين في الخارج.

مصر مستهدفة طوال الوقت من الإرهابيين

واختتم أحمد موسى: “مصر مستهدفة طوال الوقت من الإرهابيين، لكت لوضع الآن اختلف بشكل كبير عما كانت عليه مصر في 2011 وما قبل ذلك”، لافتا إلى أنه بعد أحداث 2011 حاول البعض استغلال الانفلات الأمني، وضرب الاستقرار من خلال استهداف عدد من الأماكن المختلفة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تحديات أبناء الشرطة في الإسماعلية محركًا لدوافع الكرامة الوطنية، فأن تحديات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، الذي نحتفل بها يوم 25 يناير من كل عام، والمقامة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، إلى أن تحديات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعًا مسئولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحيات بتضحية، وأن نحقق حلمهم لمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبناءنا وأحفادنا جيل بعد جيل.