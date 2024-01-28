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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم افريقيا..غينيا تتأهل لربع النهائي وتنتظر الفائز بين مصر والكونغو

غينيا
غينيا

تأهل منتخب غينيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد التغلب على غينيا الإستوائية بهدف نظيف في دور الـ16 من البطولة الأفريقية.

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وتنتظر غينيا الفائز من مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

أحرز هدف الفوز لغينيا محمد بايو في الدقيقة 90 ليخطف رفقاء نابي كيتا بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

وشهد اللقاء اهدار هداف البطولة، إيمليو نسوي ركلة جزاء لصالح منتخب بلاده غينيا الإستوائية.

وتعرض فيدريكو بيكورو لاعب غينيا الإستوائية للطرد في الدقيقة 55 بعد عركلة لأحد لاعبي غينيا.

ونجح منتخب غينيا في خطف بطاقة العبور قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة، ليضرب موعدا في ربع النهائي وينتظر الفائز من مباراة مصر والكونغو التي تبدأ بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

 

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