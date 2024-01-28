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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

آخر إيرادات فيلم أنا وابن خالتي بدور العرض

فيلم انا وابن خالتي
فيلم انا وابن خالتي

يواصل فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، حصد إيرادات ضعيفة في الأيام الأخيرة، إذ حصد أمس السبت 15 ألفًا و 30 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

يضم فيلم أنا وابن خالتى مجموعة من النجوم، وأبرزهم: سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنا، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم "أنا وابن خالتى"

 

فيلم أنا وابن خالتى، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول (حسن) و (إسماعيل) ابنَي الخالة، حيث يقع بينهما صراع تقليدي قديم لإثبات أفضلية أحدهما على الآخر من خلال عدة مواقف كوميدية ليكتشفا في النهاية أن المكسب الحقيقي هو العائلة والحب المتبادل.

 

آخر أعمال سيد رجب

يذكر أن آخر أعمال سيد رجب، فيلم "19 ب"، ويجسد الفنان ضمن الأحداث شخصية حارس عقار تركه أصحابه، وهو المسئول الأول عنه، ويدخل في صراعات مع أشخاص يريدون الاستيلاء عليه.

 

تدور أحداث فيلم "19 ب" فى فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

 

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد، فيلم مستر إكس، والذي عرض أخيرًا بدور العرض السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا وجمع إيرادات بالملايين.

 

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

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