الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على استقرار

الأسهم القطرية
الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولاته جلسة، اليوم الأحد 28 يناير، على تراجع طفيف بمقدار 0.34 نقطة، ليستقر عند مستوى 10 آلاف و347.21 نقطة.

 

الأسهم القطرية

 

 وتم خلال جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 104 ملايين و488 ألفًا و684 سهمًا، بقيمة 299 مليونًا و61 ألفًا و913.346 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11165 صفقة في جميع القطاعات.

 

 وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

 وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و148 مليونًا و586 ألفًا و990.880 ريالًا، مقارنة بـ 600 مليار و580 مليونًا و918 ألفًا و940.070 ريالًا، في الجلسة السابقة.

 

txt

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

txt

الأسهم الكويتية : تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بضغط من جني الأرباح

 

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على ارتفاع

 

الأسهم البحرينية

 

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 28 يناير، عند مستوى 2,017.23، بارتفاع قدره 3.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.15 بارتفاع قدره 1.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

 

 وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية  نحو مليون و85 ألفا و252 سهما بقيمة إجمالية قدرها 370 ألفا و252 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.

 

مواد متعلقة

الأسهم الأمريكية : قطاع التكنولوجيا يشهد أعلى موجة تسريح موظفين

طرح «سيتى لاب» بسوق الأسهم من ثمار مؤتمرات البورصة للتنمية فى المحافظات

الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم من نتائج "LVMH" القوية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا اليوم الخميس

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل قرار المركزي بشأن الفائدة

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يتراجع وسط عمليات بيع لجني الأرباح
الجريدة الورقية