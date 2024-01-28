مؤشر الأسهم القطرية يغلق على استقرار

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولاته جلسة، اليوم الأحد 28 يناير، على تراجع طفيف بمقدار 0.34 نقطة، ليستقر عند مستوى 10 آلاف و347.21 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 104 ملايين و488 ألفًا و684 سهمًا، بقيمة 299 مليونًا و61 ألفًا و913.346 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11165 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و148 مليونًا و586 ألفًا و990.880 ريالًا، مقارنة بـ 600 مليار و580 مليونًا و918 ألفًا و940.070 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 28 يناير، عند مستوى 2,017.23، بارتفاع قدره 3.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.15 بارتفاع قدره 1.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو مليون و85 ألفا و252 سهما بقيمة إجمالية قدرها 370 ألفا و252 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.