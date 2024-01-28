مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 28 يناير، مرتفعًا بما يصل الى نحو 102.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12264.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية بما يصل الى نحو- 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية: الجزيرة ريت، والجزيرة، ومجموعة إم بي سي، وليفا، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات مجموعة الحكير، وسناد القابضة، وسينومي ريتيل، ورعاية، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.89%، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أسهم الشركات

الأسهم السعودية

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية: الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والجزيرة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بما يصل الى نحو 228.10 نقطة ليقفل عند مستوى 25020.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من نحو 900 ألف سهم.