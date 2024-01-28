أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب جمركي

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، تكثيف جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



شرطة التعمير تحرر 106 مخالفات مباني ومحلات



شنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكثفة خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وحققت الحملات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، إذ أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (106) قضايا متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها: (مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).



القبض على 360 تاجر مخدرات

وفي سياق منفصل شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



