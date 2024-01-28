الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 28 يناير، على انخفاض بنسبة 0.06%، لتنهي تداولاته عند مستوى 2469.87 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 4.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2662 صفقة.

الأسهم في مسقط تنخفض بنسبة 0.25 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" اليوم عند مستوى 4595.93 نقطة منخفضًا 11.5 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4607.42 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و434 ألفًا و852 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 46.9 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و585 ألفًا و898 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 77 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.048 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 65.22 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30)، بنسبة 3.47 في المئة، ليصل إلى مستوى 28625.76 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 2.14 % ، مسجلًا 6724.72 نقطة.

بينما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا فى أسواق الأسهم المصرية مكاسب بنحو 2.41 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 9544.58 نقطة.