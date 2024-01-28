محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الموارد المائية والري

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التي تجري تنفيذها على أرض المحافظة.

واستهل وزير الموارد المائية زيارته الي محافظة شمال سيناء بتفقد مقر مبنى قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بالمحافظة، حيث استعرض الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام ٤٩٠٠ فدان.

و التقى الوزير والمحافظ بالعاملين بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء ، حيث أكدا على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهد فى متابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة الحمام باعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعي.

وقام المحافظ والوزير بزيارة تفقدية لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي ، حيث تم تفقدا مكونات المحطة ، وتفقد المعامل ومنظومة الإسكادا المسئولة عن التشغيل .

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، ويجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٧) محطة رفع .

حضر الجولة كلا من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس محمد عمر معاون الوزير للمشروعات والدكتورة نوران البدري، خبيرة حوكمة المياه.