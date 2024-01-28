بث مباشر مباراة مصر والكونغو يلا شوت في دور الـ 16 بطولة كأس أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقي الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا.

بث مباشر مباراة مصر والكونغو يلا شوت في دور الـ 16

انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

تأهل منتخب مصر بصعوبة من المجموعة الثانية بثلاث نقاط فقط، ولكنها كانت كافية لتجعله في الوصافة، بعدمها تعادل في الثلاث مباريات والتي كانت آخرها أمام كاب فيردي، على الجانب الآخر كان منتخب الكونغو الديمقراطية في حالة استنساخ للفراعنة، فقد تأهل أيضاً كوصيف برصيد ثلاث نقاط أثر ثلاثة تعادلات.

تتعرض مصر لضغوطات كبيرة بعد الأداء الضعيف في مرحلة المجموعات والمشاكل التي نشأت بسبب غياب محمد صلاح الذي سافر إلى ليفربول للحصول على العلاج. ولن تهدأ الأمور إلا إذا تمكنت من تجاوز المرحلة الثمن النهائي بسلاسة.

تشترك مصر والكونغو في حقيقة أنهما لم يحققا الفوز حتى الآن، حيث تأهل كل منهما من المركز الثاني في مجموعته بثلاث تعادلات وثلاث نقاط.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

ومع ذلك، يتفوق منتخب مصر بقيادة المدرب روي فيتوريا على منتخب الكونغو الديمقراطية بسبب تسجيله 6 أهداف في 3 مباريات، بينما سجلت الكونغو فقط هدفين. وتلقت الكونغو هدفين وسجلت 6 أهداف في شباك حارس المرمى المصاب محمد الشناوي.

5 قنوات مفتوحة ومجانية هتنقل مباراة مصر والكونغو اليوم

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن القنوات التي تنقل مباراة مصر والكونغو، فقد تم الإعلان على أنه هناك 5 قنوات مفتوحة ومجانية هتنقل مباراة مصر والكونغو اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، والتي يتم العمل على ضبطها من خلال الترددات التالية، والتي تأتي على النحو الآتي:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة TRT (مفتوحة)

قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)