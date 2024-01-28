تفاصيل ورشة القومي للإعاقة لتمكين ذوي الهمم وذويهم بالتعاون مع محافظة البحيرة

نظم المجلس القومي لذوي الإعاقة، ورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة، ويأتي ذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي بهدف توعية وتمكين ودعم ذوي الهمم وذويهم في كافة محافظات الجمهورية، كما يأتي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

تفاصيل ورشة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم



من جانبها صرحت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن مبادرة "أسرتي قوتي" تعتمد على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم االمنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين، ولافته أن الأسرة هي أساس هذه المبادرة لأنها البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات في الفرد.



أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، لافته إلى أن المبادرة تستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر.

أشارت أن المجلس حريص على دعم الأُسر المصرية، وإجراء لقاءات دورية بينهم وبين مقدمي الخدمات المختلفة للتعرف على إجراءات الحصول على هذه الخدمات، ورصد العقبات التي تحول دون حصولهم عليها، وكذلك العمل على تشبيكهم مع مقدمي الخدمة.

ووجهت "المشرف العام على المجلس" للدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لمكتبة مصر العامة على استضافتها لورشة اليوم.

ومن جهتها قال أحمد صبري مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور؛ أن مكتبات مصر العامة بمحافظة البحيرة مطبق بها كود الإتاحة بشكل كبير، لافتًا إلى أن اشتراكات المكتبة مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.



أضاف "مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور" خلال كلمته بالورشة، أن المكتبة أتاحت العديد من الدورات التدريبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة كدورات اللغة الإنجليزية، وكذلك عدد متنوع من الأنشطة الثقافية وأنشطة التمكين، إلى جانب تعليمهم لغة الإشارة، وتدريبهم على المشغولات اليدوية، لافتًا إلى أنه يوجد قاعة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكتبة.



ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة؛ أن وزارة التضامن لا تدخر جهدًا في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وفرت الوزارة الدعم المادي "كرامة" لهم، وخصصت لكل أسرة بحد أقصى كارت واحد من الدعم المادي "تكافل"، وثلاثة كروت من الدعم المادي "كرامة"، لافته إلى أن الوزارة قامت برفع قيمة الدعم المادي من ٤٥٠ إلى ٥٦٠ جنيه.



أوضحت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة خلال كلمتها بالورشة؛ أن وزارة التضامن هي الجهة المنوطة بإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل وزارة الصحة وصدر لهم تقرير طبي بإستحقاقهم لهذه البطاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت أصحاب الإعاقات الشديدة من إجراء القومسيون الطبي، واقتصرت حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة في إجرائين الأول تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومية أو إحدى المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، والثاني التقييم الوظيفي.



أشارت إلى محافظة البحيرة بها ١٠ مراكز تأهيل، وسيتم إفتتاح اثنين آخرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن برنامج "وعي" يحتوي على ١٢ محور من ضمنهم محور التدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء مركز التأهيل الشامل الذي يحتوى على وحدات التدريب على لغة الإشارة وطريقة برايل والتوعيه، وهو مازال تحت الإنشاء حتى الآن.

ومن جهة أخرى قال الدكتور هاني الجميعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة؛ أن هناك ٣٨ قسم للعلاج الطبيعي بالبحيرة، وسيتم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية بكفر الدوار، لافتًا أنه قام بعمل استثناء للأم العاملة في المستشفيات الحكومية من الحاضنين لشخص ذوي إعاقة من القرار الذي يمنع ندب أي كادر طبي من المستشفيات الحكومية للوحدات الصحية، حتى يكون من حقها العمل بالقرب من محل سكنها.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة خلال كلمته بالورشة؛ أنه جاري إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعي في قرية "نديبة" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.



الجدير بالذكر أن ورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" جاءت بحضور أحمد صبري مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة، والدكتور هاني الجميعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، وأحمد حسن ومحمد شوقي من التنفيذيين بالمجلس، أدارت الورشة أسماء أبو سريع منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس.