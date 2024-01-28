تعاون بين الكلية البحرية و الاكاديمية العربية للنقل البحرى

كشف الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري التعاون المستمر بين الكلية البحرية والأكاديمية العربية للنقل البحري في جميع المجالات العلمية والتدريبية والتي كانت من شأنها التميز في تقديم البرامج البحرية وتنميتها على سبيل المثال تدريب طلبة الكلية البحرية في محاكيات كلية النقل البحري والتكنولوجيا، التفاعل البناء في إقامة يوم رياضي بين كلية البحرية وكلية النقل البحري والتكنولوجيا وأيضا التعاون المستمر في المجالات العلمية من خلال التبادل بين أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال حفل توزيع توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين في المسابقة العلمية والثقافية التي أقيمت بين طلبة الكلية البحرية وطلبة الأكاديمية العربية وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية .

بحضور اللواء بحري أركان حرب أيمن الدالي مدير معهد الدراسات العليا البحرية بالإنابة عن الفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية، و اللواء بحري أركان حرب/ رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ،سعادة اللواء أركان حرب/ حسين مصطفى الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،سعادة اللواء أركان حرب أشرف محمد المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية الكلية البحرية، الأستاذ الدكتور دكتور السنوسي بلبع /نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية والأستاذ الدكتور/محي السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا و أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي و رؤساء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس.

كما أكد رئيس الأكاديمية علي إستعداد الأكاديمية إلي إستضافة كافة الفعاليات التي تخدم صناعة النقل البحري وتقديم كافة أوجه التعاون والإستشارات البحرية والعلمية والبحرية التي تقود إلي النهضة في وطننا العربي .

وفي نهاية كلمته وجه رئيس الأكاديمية نصيحة لأبنائه الطلاب بأهمية التسلح بالعلم والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة كسلاح فعال لمواجهه التحديات الحالية والمستقبلية وقام بتوزيع الجوائز علي الطلبة الفائزين .