أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد

واصلت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقرارها خلال تعاملات، اليوم الأحد 28 يناير، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 43000 و40200 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

أسعار الحديد

وتقدم لكم " بوابة الوفد " تحديثًا يومياً لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 43 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 42 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 42 ألفًا و300 جنيه للطن.

فى سجل سعر حديد عطية عند مستوى نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 42 ألفًا و500 جنيه للطن ، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 40 ألفًا و300 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 42 ألفًا و700 جنيه للطن.

وبلغت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 42 ألفًا و100 جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 42 ألفًا و100 جنيه للطن.