ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الاسواق المحلية والمصنع

أسعار الحديد والاسمنت.. شهدت أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية وارض المصنع، ارتفاعًا، وسجل طن حديد عز نحو 46141 جنيهاً، كما وصل سعر طن حديد بشاى اليوم وذلك بسعر 42500 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية والمصنع، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات لقراءها ومتابعيها الكرام، وقت تحديد الاسعار التي تطرأ على ساحة مواد البناء " الحديد والاسمنت" وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد والاسمنت

يشهد اليوم ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت وذلك في جميع المصانع المصرية والعالمية وهي على النحو التالي.

يوجد ارتفاع جديد في سعر الحديد والأسمنت وفقاً لجميع المصانع والشركات، وذلك باختلاف نوع الحديد في الأسواق ولما أصدرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

حيث يشهد اليوم سعر طن الحديد وهو حديد عز يبلغ سعره اليوم نحو 46141 جنيهاً، كما وصل سعر طن حديد بشاى اليوم وذلك بسعر 42500 جنيه.

وقد ارتفع سعر طن الحديد العشري حيث وصل سعره إلى 42100 جنيهاً، وأيضاً قد وصل ارتفاع سعر طن حديد مصر ستيل إلى نحو 42700 جنيهاً، وقد بلغ اليوم سعر طن حديد المعادي وسجل سعر اليوم 42200 جنيهاً.

قد ارتفعت اليوم أسعار الأسمنت في جميع الأسواق والمصانع وقد وصل سعر طن الاسمنت الرمادي إلى نحو 2373 جنيهاً في الأسواق العالمية.

بينما وصل اليوم سعر طن الأسمنت المسلح ليصل السعر إلى نحو 1750 جنيهاً، وكذلك ارتفع سعر الأسمنت المخصوص حيث سجل السعر اليوم 1700 جنيه.

أسعار الاسمنت

وسجل اليوم سعر الأسمنت وادي النيل ليصل السعر نحو 1680 جنيهاً، بينما يسجل سعر أسمنت النصر اليوم سعر 1700 جنيه، حيث أن سعر أسمنت طرة وحلون يسجل اليوم سعر نحو 1710 جنيهاً في الأسواق وقد ارتفع سعر الأسمنت الأبيض ليصل السعر إلى 3600 جنيهاً، ويسجل اليوم سعر أسمنت سوبر سيناء نحو 3450 جنيه وأيضا سعر أسمنت الواحة الابيض نحو 3550 جنيه.