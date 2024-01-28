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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تين هاج يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد بعد اقتراب راتكليف

تين هاج
تين هاج

كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة رحيله عن الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها تحت قيادته.

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ونفى تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية الخوض في الحديث عن تفاصيل بشأن هذه الأمر، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في ذلك، خاصة عندما يكون الأمر شخصيًا.

 وأوضح أن الأهم في هذا الأمر هو النادي، مؤكدًا أنه لا يتعلق بفرد، وأنما بالفريق والنادي وكيفية العمل وفق معايير عالية لتحقيق الأهداف.

ويخشى تين هاج من قدوم السير جيم راتكليف، والذي سيتم التصديق على منحه نسبة من النادي، حيث سيتم التصديق عليه من قبل الدوري الإنجليزي خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن المقرر أن يتخذ النادي قرارًا بشأن مستقبل إيريك تين هاج بعد التصديق على تولي راتكليف مهام قيادة مانشستر يونايتد.

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