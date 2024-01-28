القبض على 360 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (320) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (360) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (159,820 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت (22 كيلو جرام).كمية من مخدر بودرة الحشيش وزنت (2 كيلو جرام).كمية من مخدر الخشخاش وزنت (45 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (37 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,070 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,750 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,535 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,454 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 320 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت (3 جرام).عدد (1350) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل تواصل النجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مقيمان بمحافظة السويس) نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لترويجه على عملائهما بإستخدام (سيارة نقل قلاب) وذلك عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهماسيارتين إحداهما السيارة المشار إليها.. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد طن)مخفاه داخل حمولة السيارة ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (70,000,000) سبعون مليون جنيه تقريباً.