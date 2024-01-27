البيت الأبيض: بايدن وشولتز يبحثان الوضع بأوكرانيا وغزة في 9 فبراير

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض، في 9 فبراير المقبل؛ لتجديد الدعم لأوكرانيا، وبحسب الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد البيت الأبيض في بيان اليوم السبت بأن الجانبين سيناقشان الجهود المبذولة لمنع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وضرورة زيادة المساعدات المنقذة للحياة وحماية المدنيين من الأذى في غزة.

ووفق البيان؛ سيقوم بايدن وشولتز - أيضًا - بتنسيق وجهات النظر قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستعقد في واشنطن.