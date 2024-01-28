ضبط 187 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (187قطعة سلاح نارى بحوزة 153متهماً)، في حملة أمنية.

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وذلك على النحو التالى :

(18) بندقية آلية .

(25) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات .

(136) فرد محلى .

(405) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة.

(213) قطعة سلاح أبيض .

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .

وتشن أجهزة الوزارة يومياً حملات مبكرة بهدف ضبط كافة المخالفات، ويأتي ذلك في إطار السعي للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين اليومية.

يُذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.