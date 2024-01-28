محافظة القاهرة : نعمل على تنفيذ استراتيجية الرئيس ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور

اكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة ، للمنطقه الشمالية أن المحافظة حريصة على تذليل العقبات للمواطنين وان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، واننا نتدخل لتذليل كافة المعوقات خاصة في المطالبات التي تخص الاغراض الخدمية بجميع احياء المحافظة .

واضاف نائب محافظ القاهره خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة ، بان هناك اولوية قصوي لكافة مطالبات نواب البرلمان التي تهم الصالح العام وتهم الوطن والمواطن ، وان وزارة التنمية المحليه ومحافظة القاهرة ، يعملون علي تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية للرئيس السيسي بتوفير الخدمات والارتقاء باحياء العاصمه ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للجمهور .

واضاف الدكتور حسام الدين فوزي اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، بان المحافظة لم تتاخر في تقديم كافة اوجة الدعم للهيئة القوميه للبريد في سبيل اقامة منشأه حيويه تخدم المواطنين في الاميريه ، ومستمرون في تقديم كافة التسهيلات التي تلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة .

وناقشت اللجنة 6 طلبات احاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، و النائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

بجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة مم النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي علماً بوجود مبنى مخصص الوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترال لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة. استلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.