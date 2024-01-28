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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوبير يعلن انتقال أبو جبل لـ الأهلي

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

كشف أحمد شوبير، الإعلامي الحالي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر الصفحة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي انتقال محمد أبو جبل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأعلن شوبير عن أن أبو جبل انتقل للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك ليكون بديل الحارس الأساسي محمد الشناوي، والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

ونشرشوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً: " أبو جبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم".

وكان الجهاز الطبي للمنتخب المصري قد كشف طبيعة إصابة الشناوي بخلع في الكتف، ليغيب عدة أسابيع مقبلة.

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