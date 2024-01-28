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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يقسو على نوريتش في كأس الاتحاد

ليفربول
ليفربول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم ليفربول بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ 16 عن طريق كورتيس جونز، فيما تعادل نوريتش سيتي التيجة عن طريق بن جيبسون افي الدقيقة 22.

وأضاف الريدز من جديد عن طريق المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة، وسجل الهدف الثالث اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 53، وأحرز المدافع فيرجيل فان دايك الهدف الرابع في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وقلص بورخا ساينز النتيجة في الدقيقة 69، لتصبح النتيجة 4/2، بينما أحرز جران برافنبرخ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 5/2 لصالح الريدز.

وبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

 

الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

 

الوسط: ماكونيل - جرافينبيرخ - كيرتس جونز.

 

الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز

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