شيكابالا يهز شباك أهلي جدة بالهدف الأول

أحرز محمود شيكابالا نجم الزمالك الهدف الأول في شباك أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات نهائي كأس دبي للتحدي.

جاء الهدف بعد مجهود فردي مميز من شيكابالا قبل أن يسددها نجم الزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 31.



تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".



تشكيل أهلي جدة:

حراسة المرمى: عبد الله عبده

الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي

الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي

