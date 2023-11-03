الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل جولات باسم يوسف مع بيرس مورغان .. والجمهور للمصري برافو

باسم يوسف ، بيرس
باسم يوسف ، بيرس مورغان

للمرة الثانية يتفوق الإعلامي المصري باسم يوسف على الإعلامي البريطاني بيرس مورغان ،  في تعليقاته أثناء لقائهما للتحدث حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة، وكان أبرز تعليقات باسم يوسف :" الغرب أخبرونا لسنوات أنهم مع حقوق الإنسان، وأن لديهم قيمًا وأخلاقًأ عالية ، والأن لا يستطيعون قول حرف واحد لإسرائيل.

كما أشار باسم يوسف بأصابع الإتهام حول قضية قصف مستشفي المعمداني قائلا:"خلال عشر سنوات، أطلقت حماس 35 ألف صاروخ على إسرائيل، ولم يمت من ذلك سوى 69 شخصاً، وبصاروخ واحد استطاعت إسرائيل أن تقتل المئات في مستشفى المعمداني؟".

باسم يوسف للإعلامي بيرس: «نجري الجولة الثانية.. رغم إني أكره آراءك» - الجمهور الإخباري

واستكمل باسم يوسف حديثه قائلا:" لم يعد الأمر متعقُا بـ حماس " يمكنهم أن يقولوا لك إنها عن حماس ، لكنها ليست كذلك ، وقالوا ذلك مرات عدة ، هذه هي طريقة دفعهم إلى سيناء ، والأمر لا يتعلق بـ حماس ، إسرائيل لها تايخ طويل مع الكذب.

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 أما عن رفض المصريين لتواجد الفلسطينيين في سيناء، فقال يوسف: "هذا بالضبط ما تريده إسرائيل، وهذا هو الحل الأسوأ، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم، ثم يأخذونها فجأة، لماذا؟ لقد تم طردهم من منازلهم، والآن يجب أن تأخذهم دولة أخرى؟ تخيّل ماذا يمكن أن يحدث؟".

وبذكاء شديد علق الإعلامي باسم يوسف على سؤال وجه مورغان عن عدم نزوح الفلسطينيين إلى أى دولة عربية ، قائلا:" لماذ لا نعطي فلوريدا لإسرائيل؟".

ومن جانبها اشادت الإعلامية لميس الحديدي على أسلوب باسم يوسف خلال التعليقات قائلة :" باسم يوسف أخترق الحاجز الأصعب "

كما أشاد عدد من الجمهور على جراءة باسم يوسف خلال الحديث “قائلون" برافوباسم يوسف شرفت مصر”

وعلقت النجمة هالة صدقي قائلا:"شكرًا لباسم يوسف، كنت نموذج رائع لتوصيل صوتنا، أتمنى أي تقدم لأهالينا المتبقين في غزة"

ويذكر أن دعم الإعلامي باسم يوسف ضحايا غزة جراء ما يوجهونها من جرائم وانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.

 قال الإعلامي باسم يوسف على الهواء مباشرة خلال برنامج بيرس مورجان الأمريكي :"إن في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها مرات عدة وفشلتم".

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ليرد عليه بيرس مورجان قائلًا: "أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم".

 أعلن باسم يوسف غضبه على الهواء قائلًا: لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي مرات عدة، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تأذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك.

أما عن فكرة التهجير فقال باسم يوسف: إعلامكم يقول أن نهجر الفلسطينيين لأنهم قليلون إلى سيناء حتى نعيد بناء غزة من جديد.. هو عُبط احنا بقى".

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