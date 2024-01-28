وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة أندية نادي النادي

التقى اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادى النادى، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية لكل فرع من فروع النادى، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير العمل بكل أفرع سلسلة نادى النادى، كما وجه وزير الرياضة بإعداد خطة تسويقية لكل فروع السلسلة مع الوضع في الاعتبار عمل هوية موحدة لسلسلة فروع نادى النادى تتعامل بشكل موحد مع متطلبات التسويق والتطوير لمنشآت السلسلة.



وأوضح وزير الرياضة أن الهدف من إقامة سلسلة نادى النادى تنفيذ الدور الحكومى لوزارة الشباب والرياضة بتواجد وأحقية جميع طبقات المجتمع المصري لممارسة الرياضة وهو ما نحرص عليه بوزارة الرياضة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والتى كانت من ضمنها إقامة سلسلة أندية نادى النادى والتى بدأت بفروعها بأكتوبر وشيراتون ونادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب نادى القطامية والذي انضم مؤخرا لسلسلة نادي النادى.

وأشار صبحي أن سلسلة أندية نادى النادى أصبحت منافسة قوية لجميع الأندية الخاصة، حيث لاقت قبولا كبيرا من طبقات مختلفة من الجمهور المصري، مضيفا أن من ضمن الأهداف الهامة لسلسلة نادى النادى تنمية تلك الأندية لمواردها ذاتيا وهو ما سوف يمكنها من أن تقوم بالصرف على نفسها من خلال وجود ضمانات دخل لتلك الأندية من خلال الإنشاءات الاستثمارية، بالإضافة لما تملكه تلك الأندية من دخل من الأنشطة والأكاديميات الرياضية.