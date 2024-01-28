المركزي الفرنسي يتوقع خفض الفائدة بأوروبا في أي وقت هذا العام

قال محافظ المركزي الفرنسي إن البنك المركزي الأوروبي يسير على الطريق الصحيح للتغلب على التضخم حيث لعبت الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي عند 4% لعبت دورًا مهمًا للغاية في تخفيف التضخم الأساسي.

المركزي الفرنسي

وأضاف عضو مجلس المركزي الأوروبي أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة في أي وقت هذا العام وإن كل الخيارات مفتوحة في الاجتماعات المقبلة.

وكان المركزي الأوروبي قد ثبت الخميس الماضي أسعار الفائدة من دون تغيير ولم تقدم رئيسة المركزي لاغارد أي توجيه رسمي حول أي خفض للفائدة متخذة موقفا حذرا

أشار المركزي الأوروبي إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.

وقال البنك: "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".

الأسواق تترقب تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي

المركزي الأوروبي

الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية لبعض دول منطقة اليورو، أهمها مؤشر "IFO" في ألمانيا الصادر اليوم عن مناخ الأعمال.

وتدهورت المعنويات بين الشركات الألمانية بشكل أكبر في بداية العام، وانخفض مؤشر "أيفو" لمناخ الأعمال إلى 85.2 نقطة في يناير، منخفضًا من 86.3 نقطة في ديسمبر، وقيمت الشركات وضعها الحالي بأنه أسوأ، كما كانت توقعاتهم للأشهر المقبلة أكثر تشاؤما مرة أخرى بأن الاقتصاد الألماني عالق في الركود، وفق مؤشر "IFO".

وأشارت إلى أن التوقعات تتجه لتثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم ولكن الأسواق تترقب تصريحات رئيسة البنك.