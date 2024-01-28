الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

المركزي الفرنسي يتوقع خفض الفائدة بأوروبا في أي وقت هذا العام

المركزي الفرنسي
المركزي الفرنسي

قال محافظ المركزي الفرنسي إن البنك المركزي الأوروبي يسير على الطريق الصحيح للتغلب على التضخم حيث لعبت الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي عند 4% لعبت دورًا مهمًا للغاية في تخفيف التضخم الأساسي.

 

المركزي الفرنسي

 

وأضاف عضو مجلس المركزي الأوروبي أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة في أي وقت هذا العام وإن كل الخيارات مفتوحة في الاجتماعات المقبلة.

 

وكان المركزي الأوروبي قد ثبت الخميس الماضي أسعار الفائدة من دون تغيير ولم تقدم رئيسة المركزي لاغارد أي توجيه رسمي حول أي خفض للفائدة متخذة موقفا حذرا

 

أشار المركزي الأوروبي إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.

 

وقال البنك: "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".

 

txt

البنك المركزي يسهم في تطوير مستشفى القصر العيني

txt

تطوير مستشفى مطوبس المركزى الجديد بكفرالشيخ ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

 

الأسواق تترقب تصريحات رئيسة  المركزي الأوروبي

 

المركزي الأوروبي

 

الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية لبعض دول منطقة اليورو، أهمها مؤشر "IFO" في ألمانيا الصادر اليوم عن مناخ الأعمال.

 

وتدهورت المعنويات بين الشركات الألمانية بشكل أكبر في بداية العام، وانخفض مؤشر "أيفو" لمناخ الأعمال إلى 85.2 نقطة في يناير، منخفضًا من 86.3 نقطة في ديسمبر، وقيمت الشركات وضعها الحالي بأنه أسوأ، كما كانت توقعاتهم للأشهر المقبلة أكثر تشاؤما مرة أخرى بأن الاقتصاد الألماني عالق في الركود، وفق مؤشر "IFO".

 

وأشارت إلى أن التوقعات تتجه لتثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم ولكن الأسواق تترقب تصريحات رئيسة البنك.

 

مواد متعلقة

البنك المركزي يسهم في تطوير مستشفى القصر العيني

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأول خلال عام 2024

البنك المركزي الأوروبي : خفض أسعار الفائدة خلال الصيف

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مواعيد اجتماعات البنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة في 2024
الجريدة الورقية