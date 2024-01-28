تجديد حبس ٣ متهمين بقتل سيدة الرمل وتجميدها

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية اليوم الأحد تجديد حبس عاطل و3 آخرين، 45 يومًا لاتهامهم بقتل ربة منزل داخل شقة بمنطقة الرمل ووضع جثتها في الثلاجة.

صدر القرار برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبدالمنعم الشنديدى، والمستشارمحمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد.

كانت النيابة قد توصلت إلى وجود جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وتنبعث منها رائحة كريهة. للمدعوة «أ.ع.ص.ع»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز.

وفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 9903 لسنة 2023 إداري قسم شرطة الرمل ثان، تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارةشرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.



وعقب استصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وتنبعث منها رائحة كريهة.



كشفت التحريات أن الجثة للمدعوة «أ.ع.ص.ع»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وكانت جهود فريق البحث قد توصلت إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو «م.ج.ح» وشهرته «أبوالعربي»، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان.



وتم القبض عليه عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتتبع من قبل فريق البحث الجنائي، والذى لاذ بالفرار عقب ارتكاب جريمته.

