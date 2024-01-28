طريق مصر بأمم أفريقيا .. موعد مواجهة غينيا الإستوائية وغينيا في ثمن النهائي

في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد ، تنطلق مواجهة غينيا الاستوائية وغينيا ، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.



ومن المقرر لحساب الدور ربع النهائي من البطولة ، أن يواجه الفريق الفائز من تلك المباراة ، الطرف الآخر المتأهل من لقاء الليلة بين المنتخب الوطني وجمهورية الكونغو الذي ينطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر والكونغو في ثمن النهائي

واستقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الليلة بشكل كبير، أمام الكونغو الديمقراطية، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويفتقد البرتغالي روي فيتوريا ، لجهود الدولي محمد صلاح بداعي الإصابة بالإضافة إلى لاعب الوسط إمام عاشور بسبب بروتوكول العلاج الطبي بعد إصابته بارتجاج في المخ، إلى جانب حارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف، بينما لم يعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن غيابات في صفوفه.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية اليوم

في حراسة المرمى: أبو جبل.

الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.