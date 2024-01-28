حملات أمنية مُكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون في دمياط

واصل قطاع الأمن العام، شن حملات أمنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت الحملات عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,500كيلو جرام لمخدر الحشيش–10كيلو جرام لمخدر البانجو–8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- 2فرد محلىوعدد من الطلقات).. بحوزة (5 متهمين- لـ 4 منهم معلومات جنائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.