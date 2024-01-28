بالصور .. صناع الخير تنفذ مبادرة "صناع الدفا" بقرى الغربية

بدات صباح اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي بتنفيذ مبادرتها " صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الاولى بالرعاية فى معظم قري مراكز محافظة الغربية بحضور السيد الدكتور. طارق رحمي محافظ الغربية وتحت رعاية وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى و بالتنسيق وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية القاعدية

تم اطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الاولى من بطاطين الشتاء امام ستاد طنطا بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير

من جانبه أشاد الدكتور طارق رحمي ، بجودة الخدمات التى تقدمها صناع الخير للتنمية عضو التحالف والدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة ، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربا عن شكره وتقديرها لمسئولي المؤسسة، على اطلاق مبادرة "صناع الدفا"، بتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع إستمرار أزمة إنتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، موضحاً أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن مبادرة صناع الدفا فى محافظة الغربية سوف تقوم بتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الاولى بالرعاية فى عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة ففي مركز زفتي سوف يتم التوزيع في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاى مركز السنطة وفي مركز طنطا سوف يتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير وسوف يتم التوزيع بقرية كفر المحروق بكفر الزيات وفي مركز قطور سوف يتم التوزيع في دماط والشين في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاى مركز السنطة وفي مركز طنطا سوف يتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير وسوف يتم التوزيع بقرية كفر المحروقي بكفر الزيات وفي مركز قطور سوف يتم التوزيع في دماط والشين