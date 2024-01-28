عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، شن حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (11986) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

مواد متعلقة

تحرير 53 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

الأمن يضبط 6 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

سقوط عصابة تزييف العملات وترويجها بالقاهرة

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 70 مليون جنيه في السويس

175 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

شرطة النقل تضبط 1667 قضية متنوعة في حملة أمنية

شرطة التعمير تضبط 76 قضية في 24 ساعة

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. الداخلية توزع الهدايا على المواطنين
الجريدة الورقية