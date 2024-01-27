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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة

حزب الله
حزب الله

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 ‏التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

 

على جانب آخر، استشهد ثلاثة أشخاص بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، الذي شهد قبل يومين جريمة بشعة، أسفرت عن استشهاد 20 شخصًا، وإصابة 105 آخرين، في قصف لمواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات، ونقل جثماني شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس. 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني - قبل قليل - استشهاد نازح برصاص قوات الاحتلال في ساحة مستشفى الأمل التابع له، الذي يتعرض لحصار منذ خمسة أيام متتالية، ويتعرض لقصف متواصل، رغم أنه ملجأ لعدد من النازحين في جنوب القطاع. 

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